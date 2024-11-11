شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد مسنة فلسطينية وإصابة 5 آخرين في قصف إسرائيلي بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهدت اليوم الاثنين، مسنة وأصيب خمسة فلسطينيين آخرين في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزة، في استمرار للهجمات العنيفة التي تطال المناطق السكنية المكتظة بالمدنيين.



وأفادت مصادر طبية فلسطينية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - باستشهاد مواطن فلسطيني بعد إصابته بعيار ناري مباشر في الصدر من طائرة مسيّرة قرب مستشفى العودة.



وفي منطقة مخيم النصيرات، تعرض منزل مواطن فلسطيني لقصف مدفعي أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.



ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى نحو 43,603 شهداء، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 102,929، أغلبيتهم من النساء والأطفال.



وتشير التقارير إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض وفي أماكن يصعب الوصول إليها بسبب استمرار القصف، ما يزيد معاناة المواطنين ويزيد تعقيد الجهود الإنسانية الرامية إلى انتشال الجثامين وتقديم العون للمصابين.