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وزير المالية الإسرائيلي يستفز العالم: 2025 هو عام السيادة على الضفة الغربية

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 04:53 م

في استفزاز جديد للمجتمع الدولي، وبمخالفة القوانين الدولية، دعا وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إلى احتلال الضفة الغربية.


وكتب على موقع إكس: 2025 هو عام السيادة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، و حان الوقت لإعلان سيادة إسرائيل على الضفة الغربية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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