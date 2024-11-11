شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الإسرائيلي يستفز العالم: 2025 هو عام السيادة على الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

في استفزاز جديد للمجتمع الدولي، وبمخالفة القوانين الدولية، دعا وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إلى احتلال الضفة الغربية.



وكتب على موقع إكس: 2025 هو عام السيادة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، و حان الوقت لإعلان سيادة إسرائيل على الضفة الغربية".