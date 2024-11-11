شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الإسرائيلي يستفز العالم: 2025 هو عام السيادة على الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندىالإثنين، 11 نوفمبر 2024 04:53 م
في استفزاز جديد للمجتمع الدولي، وبمخالفة القوانين الدولية، دعا وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إلى احتلال الضفة الغربية.
وكتب على موقع إكس: 2025 هو عام السيادة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، و حان الوقت لإعلان سيادة إسرائيل على الضفة الغربية".
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