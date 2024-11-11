شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى يطالب بوقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، إنه يجب ترسيخ مبدأ حل الدولتين ومنحه مزيدا من الزخم السياسي بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال كلمته فى القمة العربية الإسلامية فى الرياض بالسعودية: "يجب وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة".

وتابع الدكتور رشاد العليمى: "تقوية الموقف الوطني الفلسطيني وتعزيز فرص حل الدولتين يبدأ بالتضامن العربي المشترك".

وتهدف القمة العربية الإسلامية التي تعقد في ظل أوضاع متوترة تشهدها المنطقة، إلى متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بالاضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.

وتأتي القمة العربية الاسلامية أو قمة المتابعة، امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.