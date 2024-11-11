شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد الكويت: الاحتلال يواصل انتهاكاته الصارخة بالمنطقة ويقوض الأمن والسلم والان مع تفاصيل الخبر

قال ولي عهد الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن الاحتلال يواصل انتهاكاته الصارخة بالمنطقة ويعمل على تقويض الأمن والسلم الدوليين، مشيرا إلى أن يجب تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 فيما يخص وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضاف خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية: "مؤسسات المجتمع الدولي أصبحت على المحك وعلينا دعم اتخاذ موقف حازم لوقف إطلاق النار وضمان فتح الممرات الآمنة وإدخال المساعدات الإنسانية" مشددا على أن بلاده تدين إصدار الاحتلال الإسرائيلي تشريعات تحظر عمل وكالة أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتابع ولى عهد الكويت: " لا يجب التعامل مع إسرائيل على أنها فوق القانون الدولي.. على مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته لحماية المدنيين"، مشددا على أن بلاده تدعم جهود وقف إطلاق النار، متابعا: "نشهد تمدد العدوان الإسرائيلي ليطول سيادة الجمهورية اللبنانية مستهدفا الشعب اللبناني وقوات يونيفيل في انتهاك صارخ للقوانين الدولية".

وتهدف القمة العربية الإسلامية التي تعقد في ظل أوضاع متوترة تشهدها المنطقة، إلى متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بالاضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.

وتأتي القمة العربية الاسلامية أو قمة المتابعة، امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.