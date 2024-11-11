شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: المجتمع الدولى فشل فى وقف جرائم إسرائيل بغزة ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، إن هناك تغافل متعمد أمام سياسات إسرائيل العدوانية، ولقد تكشف الفشل الواسع والمعيب للمجتمع الدولي ومنظماته الأممية في وقف التصعيد ومنع الإبادة الجماعية والجريمة التي تتعرض لها غزة، وساهم هذا الفشل في تمادي العدوان على لبنان.

أضاف خلال أعمال القمة العربية الإسلامية في الرياض، أنه من الضرورة التأكيد على الحق الفلسطيني في الحياة، وهم أصحاب الأرض والقرار، وليس من حق أحد أن يتنازل أو يتفق نيابة عنهم، مثلما يتم دعم قيام الدولة الفلسطينية على كامل ترابها وعاصمتها القدس، مقترحا إنشاء صندوق عربي وإسلامي لإغاثة غزة ولبنان.

وتابع رئيس وزراء العراق، أن المنطقة على شفا حرب شاملة قد تؤدي إلى عواقب اقتصادية وخيمة تطول دول الإقليم، لذلك يجب اتخاذ موقف حاسم لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، "ونؤكد التزامنا بإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني".

وتابع محمد شياع السوداني: "نحن حريصون على التعاون مع جميع الدول والمؤسسات لتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة، ونؤكد تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة".

وتأتي القمة العربية الاسلامية أو قمة المتابعة، امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.