شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: استهدفنا قاعدة تدريب للواء المظليين بمستوطنة كرمئيل بصلية صاروخية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله في بيان، أن دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:10 من ظهر اليوم الإثنين، قاعدة تدريب للواء المظليين في مستوطنة كرمئيل؛ بصلية صاروخيّة كبيرة.
وكان قد أعلن "حزب الله" قصف منزل، بصاروخ موجّه يتحصّن فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الجدار الحدودي في بلدة كفركلا بمحافظة النبطية، ما أدى إلى إيقاعهم بين قتيل وجريح.
وأشار الحزب - في بيانات نقلتها الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام - إلى أن قواته استهدفت بصاروخٍ موجّه جرافة عسكرية إسرائيلية قرب الجدار الحدودي في بلدة كفركلا، كانت تقوم بهدم المنازل في البلدة، ما أدى إلى تدميرها وقتل وجرح طاقمها، وتحقيق إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بقربها.
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