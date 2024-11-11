شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: استهدفنا قاعدة تدريب للواء المظليين بمستوطنة كرمئيل بصلية صاروخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله في بيان، أن دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:10 من ظهر اليوم الإثنين، قاعدة تدريب للواء المظليين في ‏مستوطنة كرمئيل؛ بصلية صاروخيّة كبيرة.

وكان قد أعلن "حزب الله" قصف منزل، بصاروخ موجّه يتحصّن فيه قوات الاحتلال ‏الإسرائيلي قرب الجدار الحدودي في بلدة كفركلا بمحافظة النبطية، ما أدى إلى إيقاعهم بين قتيل وجريح.‏

وأشار الحزب - في بيانات نقلتها الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام - إلى أن قواته استهدفت بصاروخٍ موجّه جرافة عسكرية ‏إسرائيلية قرب الجدار الحدودي في بلدة كفركلا، كانت تقوم بهدم المنازل في البلدة، ما أدى إلى تدميرها وقتل وجرح طاقمها، وتحقيق ‏إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بقربها.‏