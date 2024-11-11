شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السودانى يطالب بتنفيذ "اتفاق جدة" لإنهاء الحرب فى الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية السودانى على يوسف أحمد الشريف، اليوم الاثنين، أن بلاده تثمن جميع الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة السودانية.. واستدرك قائلا "إننا نواجه مؤامرة كبرى وتدمير ممنهج وتغيير هوية".

وشدد وزير الخارجية السوداني، في تصريح خاص لقناة "العربية ..الحدث" الإخبارية، على انفتاح (الخرطوم) على كافة الجهود السياسية التي تقودها السعودية لوقف الحرب في السودان، مشيرا إلى الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الشعب السوداني من قبل قوات الدعم السريع.

ودعا المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية إلى ممارسة المزيد من الضغط لإنفاذ "اتفاق جدة"، محذرا من أي محاولات تستهدف الجيش السوداني.

وكانت السعودية والولايات المتحدة حاولتا على مدى الأشهر الماضية جمع الطرفين في مفاوضات، تهدف إلى وقف إطلاق النار ومناقشة سبل للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السودانية.