شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أكثر من ألف شخص على يد الدعم السريع فى ولاية الجزيرة خلال 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

كشف مؤتمر الجزيرة، وهو كيان مدنى، عن مقتل أكثر من 1237 مواطنًا في مناطق شرق وشمال ولاية الجزيرة، على يد ميليشيا الدعم السريع، خلال 3 أسابيع، وتشهد ولاية الجزيرة، عنفا ممنهجا، كرد فعل انتقامي على انضمام قائد الدعم السريع بالولاية أبو عاقلة كيكل للجيش السوداني.

وقال مؤتمر الجزيرة، في بيان، إنه منذ 20 أكتوبر الماضي سقط أكثر من 1237 مواطنًا بمناطق شرق وشمال الجزيرة، إما بالرصاص المباشر كما هو الحال في مدن مثل تمبول والهلالية وقرى مثل السريحة والعقدة تمبول وود السيد، ومن لم يمت بالرصاص مات تحت الحصار، والتسمم والأوبئة، كما يحدث لسكان الهلالية، وفقا لموقع دارفور 24.

وشدد الكيان المدني، على أن الدعم السريع هجر سكان أكثر من 400 قرية من قرى شرق الجزيرة البالغة 515 قرية قسريًا، فيما بقية القرى واقعة تحت الحصار والتهديد.

وذكر أن عدد الضحايا في الهلالية بلغ 359 قتيلًا وفي تمبول 300 قتيلا وقرية السريحة 140 قتيلًا وقرية العقدة تمبول 57 قتيلًا ومدينة رفاعة 28 قتيلًا وقرية ود السيد 27 قتيلًا وقرية مكنون 25 قتيلًا وقرية العزيبة 21 قتيلًا.

وقال مؤتمر الجزيرة، إن 16 شخصًا قُتلوا في قرية عد الغباش و16 آخرين قُتلوا في صفيتة غنوماب، كما قُتل 55 فردًا بواقع 11 قتيلا في كل من الصقيعة والحضور وأزرق وعمارة البنا والطندب، 55 قتيلا، علاوة على 20 قتيلا بواقع 10 قتلى في قريتي الفعج البشير وود الهميم.

وكشف عن مقتل 20 فردًا بواقع 5 قتلى في كل من قرى ديم الياس والقرية خمسين وود الماجدي وأم سرحة، فيما قُتل 18 شخصًا بواقع 4 قتلى في قرى القراعة والسعدوناب والشرفة بركات، كما قُتل 7 أشخاص في قرية برانكو ومثلهم في قرية ود الكاشف.

وتابع: "قتل 13 شخصًا في قرية البروراب و12 فردًا في قرية الحضور و12 شخصًا في قرية البويضل و6 أشخاص في قرية ود الفضل و6 أفراد في قرية سليم، فيما قتل فردين في كل من قرى الفولة العفصة وآب جلفة والجقوقاب والهجليج والبشاقرة والمقاريت وقوز حماد وتميرة وبريدة وأم مغد والمتمة والجعافرة والعيدج ودلوت البحر ورغوة باكر والرواشدة ومدينة الكاملين".

وأفاد مؤتمر الجزيرة، بمقتل 9 أشخاص بواقع ثلاث قتلى في كل من قرى الحشيشاب وبانت والسديرة الغربية.

وأضاف: "قرى القوة العوامرة والسروفاب والكاهلي وود الأبيض والحريز والنصوراب وحاج موسى وود جودات والركيب وقوز أحمد نور وشرفت الحلاويين والعك والكديوة وعد الخضر وود فلوقة والعمارة وديم كريم وصفيتة تيراب وكترة الضقالة والسيال ولحليلة والمهيدات أم علير والقراعة التاي والعريباب ريفي رفاعة؛ قتل فيها 26 فردًا بواقع قتيل في كل قرية".

وأردف: "عدد القرى التي تمكنا من حصرها وتوثيق اعتداء الدعم السريع عليها بشرق وشمال الجزيرة في هجماتها الأخيرة بلغت 77 قرية، فيما تجاوز عدد الضحايا 1.237 قتيلًا قتلهم الدعم السريع في 21 يوما بشرق وشمال الجزيرة".

