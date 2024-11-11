الخليج اليوم .. السعودية.. رئيس هيئة الأركان بحث مع نظيره الإيراني فرص تطوير العلاقات العسكرية والدفاعية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء محمد باقري.

وجرى في أثناء اللقاء، بحث فرص تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وتأتي زيارة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي لجمهورية إيران الإسلامية، ضمن إطار اتفاق بكين الذي يهدف إلى التقارب ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة.

كما التقى رئيس هيئة الأركان العامة، مساعد رئيس هيئة الأركان لشؤون الاستخبارات والأمن بالجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء غلام محرابي، حيث جرى بحث الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءين عدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين السعودي والإيراني.