الخليج اليوم .. إسرائيل تعترض صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثي من اليمن.. وشظاياه تشعل حرائق

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال الجيش، الاثنين، إنه تم إطلاق صاروخ باليستي من اليمن، حيث تولى قيادة جماعة الحوثيين، وقد أطلقوا صاروخ باليستي فرط صوتي استهدف "قاعدة قاعدة ناهحال العسكرية السورية جنوب شرق يافا" بإسرائيل.

اكتشفت صفارات الإنذار في بيت شيمش. ونظراً لبيان عسكري، قام الجو "باعتراض كان يتجه نحو إسرائيل من اليمن"، وشدد على الاعتراض على "قبل بلوتوثه إسرائيلي". ستبدأ هيئة الإذاعة الإسرائيلية باندلاع حريق بالقرب من بيت شيمش بسبب سقوط شظايا الرغبة. الكوكبة الجديدة من السكان الأصليين إلى حريق غرب القدس، نتيجة شظايا "الآهتية أو الكوارث الطبيعية".

تنويه بيان جهاز الإطفاء في منطقة القدس أن عناصره "يعملون على إخماد9.. توازياً مع عمليات إخماد النيران، يقوم بعناصر الإطفاء إضافة مسح إضافي في المنطقة مؤكداً عدم وجود كائنات وأضرار أخرى مؤكدة شظايا الصواريخ المهدية/الصواريخ".

مسيّرات من العراق

وتزامنا، توصلت القوات المسلحة في العراق إلى شن هجمات بمسيّرات الاثنين على أهداف شمال إسرائيل استهدفها. تركز على أربعة مروحيات مخصصة لأهداف "حيوية" لا تشملها، اثنان منها في شمال إسرائيل واثنان في جنوبها.

""من أي جهة الشرق"؟"

وأوضح في بيان صباح الاثنين "خلال ساعات الليل اختاروا خيارا جميلا أربع مسيّرات كانت في طريقها من جهة الشرق، حيث تم اختيار مسيرتَيْن منها قبل اشتراكهما ."

هجمات الحوثيين والملاحة الدولية

وأطلقت جماعة الحوثي الصاروخية هدفاً لضرب أهداف داخل إسرائيل، إلا أنه قد كاد معظمها بالجو. وتعرضت مواني حديدية خلال شهري يوليو وسبتمبر الماضيين إلى عداد شنتها مقاتلات إسرائيلية، رداً على إطلاق مجموعة من الحوثيين الانتحاريين وأهداف أهداف إسرائيلية.

ويشن الحوثيون هجمات على الملاحة الدولية من اليمن منذ نوفمبر من العام الماضي، منذ اندلاع بين اليهود وحركة حماس في الحرب في غزة.

وأدت جونسون إلى شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات على مواقع تابعة للوثيقيين في اليمن، وساهمت في تجارة التجارة العالمية، إذ قام أعضاء السفن بإعادة توجيه سفنهم بعيدًا عن البحر الأحمر وقناة السويس للإبحار في الطريق الأطول حول فريق الجنوبي الجنوبي.