شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يصدر مرسوما بتعيين "الوسمى" وزيرا للأوقاف و"السميط" للعدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وكالات الأنباء الإثنين، 11 نوفمبر 2024 10:54 ص

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الاثنين، مرسوما أميريا بتعديل وزارى وتعيين الدكتور محمد إبراهيم محمد الوسمى ليكون وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين ناصر يوسف محمد السميط وزيرا للعدل. ونص المرسوم الأميري بتعديل تعيين الدكتور محمد إبراهيم محمد الوسمي، الوارد فى المرسوم رقم 73 لسنة 2024، وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية ، وتعيين ناصر يوسف محمد السميط وزيرا للعدل.

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