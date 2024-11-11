شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة عسكرية فى يافا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت جماعة الحوثي اليمنية، إنها أطلقت صاروخا باليستيا تجاه قاعدة ناحال سوريك جنوب يافا المحتلة وحققت إصابة مباشرة.

يأتى هذا فى أعقاب 9غارات شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على محافظتى عمران وصعدة فى اليمن، فيما أكد الحوثي التى الغارات لم تصب أهدافًا عسكرية.

وقالت جماعة الحوثيين، إنها ستواصل حصارها البحرى على السفن الإسرائيلية ردا على "معلومات استخباراتية" بشأن قيام شركات شحن إسرائيلية ببيع أصولها لشركات أخرى فى إطار التحايل على الهجمات التى تتعرض لها، متعهدة بمواصلة التضامن مع غزة في وجه جرائم إسرائيل.