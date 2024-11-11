شكرا لقرائتكم خبر عن غدا .. مجلس الأمن يناقش ملفات السودان واليمن والأمن الغذائى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مجلس الأمن، غداً الثلاثاء، إحاطة رفيعة المستوى حول السودان، يرأسها وكيل وزارة الخارجية البرلمانى البريطانى لأفريقيا، اللورد كولينز مين هايبرى.

وذكر بيان صادر عن المجلس اليوم الاثنين، أن روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وشؤون بناء السلام، ورئيسة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف راميش راجاسينجهام، وممثلين عن المجتمع المدني، سيقدمون إحاطة عن السودان.

وأضاف البيان أن أعمال المجلس ستشهد غداً أيضا مناقشة بند جدول الأعمال المعنون «حماية المدنيين» لمناقشة انعدام الأمن الغذائي في غزة، وقد طلبت دولتا جيانا وسويسرا، اللتان تشاركان في تنسيق المجلس بشأن الصراع والجوع، وانضمت إليهما الجزائر وسلوفينيا، عقد الاجتماع بعد إصدار استعراض يتناول انعدام الأمن الغذائي المتكامل في غزة خاصة بعد أن شهدت أعمال المجلس سابقا قلقا إزاء احتمال وشيك وكبير لحدوث مجاعة، بسبب التدهور السريع للوضع في قطاع غزة ومن المتوقع أن يقدم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك وممثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إحاطة حول هذا الشأن.

كما يشهد مجلس الأمن، بعد غد، التصويت على مشروع قرار يجدد تدابير الجزاءات المفروضة على اليمن في مجالي المالية وحظر السفر وولاية فريق الخبراء الذي يدعم لجنة الجزاءات المفروضة على اليمن بموجب القرار 2140، كما سيتم عقد مشاورات مغلقة حول الوضع في اليمن، ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الخاص لليمن هانز جروندبرج وراجاسنجهام إحاطة.

وتشهد أعمال مجلس الأمن يوم الخميس المقبل، التصويت على مشروعي قرارين: أحدهما يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، والآخر يجدد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لمدينة "أبيي" ويوسع نطاق دعم البعثة للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها.

وبشأن جلسات الهيئات الفرعية التابعة لمجلس الأمن، ينعقد غداً مؤتمر لجنة الأركان العسكرية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والذي سيستمر حتى الخميس المقبل.