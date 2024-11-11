شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلى أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن ولم يعبر الأجواء الإسرائيلية، وكانت الجبهة الداخلية قد أعلنت أن صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة غربى القدس.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن سقوط شظايا الصواريخ الاعتراضية تسببت بحرائق فى مستوطنة بيت شيمش غربى مدينة القدس المحتلة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين، فجر الاثنين إن غارات أمريكية بريطانية استهدفت محافظتى عمران وصعدة باليمن، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

يذكرأن، قالت جماعة الحوثيين فى اليمن، إنها ستواصل حصارها البحرى على السفن الإسرائيلية ردا على "معلومات استخباراتية" بشأن قيام شركات شحن إسرائيلية ببيع أصولها لشركات أخرى فى إطار التحايل على الهجمات التى تتعرض لها.

وقال المتحدث العسكرى باسم الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة "لن تأخد فى الاعتبار أى تغيير فى ملكية أو علم سفن العدو الإسرائيلى وتحذر كافة الجهات المعنية من التعامل مع هذه الشركات أو السفن كونها تخضع للعقاب ومحظورا عليها العبور من منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية المحددة فى البيانات السابقة".

وأضاف سريع، أن المعلومات الاستخبارية تؤكد أن العديد من الشركات العاملة فى الشحن البحرى التابعة لإسرائيل تعمل على بيع أصولها ونقل ممتلكاتها من سفن الشحن والنقل البحرى إلى شركات أخرى، أو تسجيلها بأسماء جهات أخرى.

وأوضح أن ذلك يأتى فى إطار التحايل على الإجراءات العقابية المتخذة من قبل الحوثيين على تلك السفن والشركات، مضيفا أن جماعة الحوثى لن تأخذ فى الاعتبار أى تغيير فى ملكية أو علم سفن إسرائيل.