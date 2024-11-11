شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى: زيادة أعداد المهاجرين العائدين إلى ليبيا بنحو 87% سنويًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف سفير الاتحاد الأوروبى لدى ليبيا نيكولا أورلاندو عن زيادة أعداد المهاجرين العائدين إلى ليبيا بنحو 87% على أساس سنوى.
وقال أورلاندو، فى تصريحات نقلها تليفزيون الوسط الليبي: "لاحظنا زيادة مذهلة بنسبة 87% على أساس سنوى فى العودة الطوعية للمهاجرين نتيجة للإصلاحات التى يدعمها الاتحاد الأوروبى، ونتيجة للتعاون القوى مع السلطات الليبية".
وأشار إلى أن هناك مزيدًا من الجهود التى ستعطل عمليات الهجرة غير الشرعية على سواحل المتوسط.
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