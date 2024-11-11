شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى: زيادة أعداد المهاجرين العائدين إلى ليبيا بنحو 87% سنويًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سفير الاتحاد الأوروبى لدى ليبيا نيكولا أورلاندو عن زيادة أعداد المهاجرين العائدين إلى ليبيا بنحو 87% على أساس سنوى.



وقال أورلاندو، فى تصريحات نقلها تليفزيون الوسط الليبي: ‏"لاحظنا زيادة مذهلة بنسبة 87% على أساس سنوى فى العودة الطوعية للمهاجرين نتيجة للإصلاحات التى يدعمها ‫الاتحاد الأوروبى‬،⁩ ونتيجة للتعاون القوى مع السلطات الليبية".



وأشار إلى أن هناك مزيدًا من الجهود التى ستعطل عمليات الهجرة غير الشرعية على سواحل المتوسط.