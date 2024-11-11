شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى يبحث مع نظيريه السورى واللبنانى تطورات الأوضاع بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، خلال لقائه، نظيريه اللبنانى والسورى فى الرياض التحديات الراهنة وتطورات الأوضاع الإقليمية فى منطقة الشرق الأوسط.



وأفادت وزارة الخارجية العراقية -فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، بأن وزير الخارجية العراقى التقى وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى عبد الله بو حبيب، ووزير الخارجية والمغتربين السورى بسام صباغ، وذلك على هامش أجتماعات وزراء خارجية الدول العربية و الإسلامية المنعقدة فى الرياض.



وتناول اللقاء بحسب البيان، مناقشة التحديات الراهنة وتطورات الأوضاع الإقليمية فى منطقة الشرق الأوسط.



وأكد الوزراء أهمية تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الاستقرار فى المنطقة، كما شددوا على ضرورة وقف الحرب فى المنطقة، والعمل على إيجاد حلول تعزز الأمن والاستقرار، وضرورة تحرك المجتمع الدولى لوقف التصعيد والامتثال للقرارات الدولية.