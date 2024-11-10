الخليج اليوم .. أول تعليق من "حماس" على "أنباء طردها" من قطر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد مسؤول رفيع في حركة "حماس" لشبكة CNN أن التقارير حول "موافقة قطر على طرد مسؤولي الحركة من الدوحة بناء على طلب من الولايات المتحدة" لا أساس لها من الصحة.

وأشار المسؤول إلى أن هذه التقارير بمثابة "تكتيك ضغط"، لافتا إلى تداول مزاعم مماثلة سابقا دون أدلة داعمة.

وأضاف: "تكرر هذا دون أي دليل.. ما تردد في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن موافقة قطر على طرد حماس من الدوحة بناء على طلب أمريكي لا أساس له من الصحة وهو مجرد تكتيك ضغط".

وفي وقت سابق من مساء أمس الجمعة، أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة أبلغت قطر بأن وجود حركة "حماس" في الدوحة "لم يعد مقبولا" بعد أن رفضت أحدث مقترح بشأن الرهائن في غزة.

وأضاف المسؤول لوكالة "رويترز" أن قطر قدمت هذا الطلب لقادة "حماس" قبل نحو 10 أيام.

هذا وقد انتهت في الدوحة جولة مفاوضات لوقف النار في غزة، استمرت على مدار يومين دون التوصل إلى اتفاق نهائي وخرجت بإصدار الولايات المتحدة ومصر وقطر بيانا مشتركا أشار إلى أن المحادثات ستستأنف في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل على أساس الشروط المطروحة في محادثات الدوحة.

المصدر: "سي إن إن"