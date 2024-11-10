الخليج اليوم .. رئيس الأركان السعودي يزور إيران

الرياض - كتب موسى القحطاني -

يزور رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السعودية الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي طهران اليوم الأحد على رأس وفد عسكري رفيع.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن الرويلي، سيلتقي في طهران، برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، وسيبحثان العلاقات الثنائية والعلاقات الدفاعية.

وفي ديسمبر الماضي، أجرى باقري، مباحثات هاتفية مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، تناولت التطورات الإقليمية، ورفع مستوى التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة في البلدين، والقضايا المهمة في العالم الإسلامي.

والشهر الماضي، أعلن قائد البحرية الإيرانية الأدمیرال شهرام إیراني، أن السعودية طلبت إجراء مناورة بحرية مشتركة مع إيران.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الأدميرال شهرام إيراني، قوله إن "القوات البحرية الإيرانية تتواجد في البحر الأحمر، والمملكة السعودية قد أبدت رغبتها في تنظيم مناورات مشتركة في تلك المنطقة".

وأكد أن "وفود البلدين ستقوم بإجراء المشاورات اللازمة حول كيفية تنظيم المناورة". كما أوضح أن "كلا البلدين دعا بعضهما لزيارة موانئ الآخر".

وكانت إيران استضافت مناورات "أيونز 2024" البحرية في يومي 18 و19 أكتوبر، وشاركت فيها السعودية بصفة مراقب.

وتأخذ علاقات السعودية وإيران، اتجاها إيجابيا منذ توقيع بيانا مشتركا بشأن إعادة العلاقات في بكين، أبريل الماضي، وبعد ذلك بثلاثة أشهر أعادت طهران فتح سفارتها في المملكة، وعينت السفير علي رضا عنايتي سفيرا لها في الرياض، كما استأنفت السفارة السعودية عملها في طهران.