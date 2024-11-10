شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين الهجوم الإرهابي على محطة قطار في باكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية الكويتية، الهجوم الإرهابي الذي وقع في محطة القطار الرئيسية بمدينة كويتا في إقليم بلوشستان بجنوب غربي باكستان، وأسفر عن سقوط عشرات من الضحايا الأبرياء.



وأكدت الخارجية الكويتية في بيان اليوم الأحد موقف دولة الكويت الرافض للعنف والإرهاب بجميع أنواعه، لتؤكد على وقوفها إلى جانب باكستان في الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها، مقدمة تعازيها لباكستان ولأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.