الخليج اليوم .. السعودية.. ضبط موظفين بقطاع الصحة نشروا مواد خادشة للحياء بعضها للمرضى

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الصحة السعودية ضبط عدد من المخالفات لممارسين صحيين على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى رصد مجموعة من مقاطع الفيديو تتنافى مع أخلاقيات المهنة والأنظمة الصحية.

وأوضحت الوزارة السعودية، أن المخالفات تمثلت في نشر تصرفات وألفاظ وعبارات غير لائقة وخادشة للحياء، إلى جانب انتهاك سياسات العمل وامتهان التعامل مع المستفيدين، والظهور في مقطع فيديو غير لائق مع أحد المرضى المنوّمين.

وأكدت وزارة الصحة، أنه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبي المخالفات من الممارسين الصحيين، الذين ضبطوا في الرياض وجازان وتبوك، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية.

وذكرت أن ذلك يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الصحة لضمان الامتثال للأنظمة والقواعد المهنية في العمل الصحي، وتعزيز كفاءة الممارسين الصحيين، انطلاقًا من دورها الرقابي لتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات الصحية المقدمة وحماية حقوق المرضى.

وشددت الوزارة على أهمية التقيد بنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، الذي يلزم الممارس الصحي بمزاولة مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته، منوهة بأن دليل أخلاقيات الممارس الصحي الصادر عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، يتضمن المنع من تصوير المرضى أو أجزاء منهم إلا في حالات محددة كإجراء البحوث العلمية، وتصل عقوبتها إلى إلغاء ترخيص الممارس.

كما يُحظر على الممارس الصحي، في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية، الإعلان عن نفسه أو الدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.

كما بينت الوزارة أن عقوبات نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يصل إلى السجن مدة خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال عند إنتاج ما من شأنه المساس بالقيم والآداب العامة.

المصدر: واس