شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يؤكد أهمية ضغط دول أوروبا باتجاه وقف الحرب على غزة ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أهمية أن تعمل دول الاتحاد الأوروبي على الضغط باتجاه وقف الحرب على قطاع غزة ولبنان، وضرورة إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية العاجلة للحد من التداعيات الخطيرة للحرب.

وذكرت وكالة الوطنية العراقية (نينا) أن ذلك جاء خلال لقاء السوداني، اليوم /الأحد/، بسفير جمهورية التشيك الجديد لدى العراق يان شنايدوف، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، ومع الاتحاد الأوروبي عموماً، وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.