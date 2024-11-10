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حزب الله: استهدفنا مستوطنتى زرعيت وشوميرا شمال إسرائيل برشقتين صاروخيتين

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الأحد، 10 نوفمبر 2024 01:37 م

قال حزب الله إننا استهدفنا مستوطنتي زرعيت وشوميرا بالجليل شمال إسرائيل برشقتين صاروخيتين، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". 

وأضاف حزب الله: "استهدفنا مستوطنتي شتولا وإيفن مناحم برشقات صاروخية".

وتابع "حزب الله: أوقعنا عددا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في اشتباكات مع قوة إسرائيلية حاولت التسلل عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة عيترون".

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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