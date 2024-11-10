شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: استهدفنا مستوطنتى زرعيت وشوميرا شمال إسرائيل برشقتين صاروخيتين والان مع تفاصيل الخبر

قال حزب الله إننا استهدفنا مستوطنتي زرعيت وشوميرا بالجليل شمال إسرائيل برشقتين صاروخيتين، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف حزب الله: "استهدفنا مستوطنتي شتولا وإيفن مناحم برشقات صاروخية".

وتابع "حزب الله: أوقعنا عددا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في اشتباكات مع قوة إسرائيلية حاولت التسلل عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة عيترون".