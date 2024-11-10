شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: استهدفنا مستوطنتى زرعيت وشوميرا شمال إسرائيل برشقتين صاروخيتين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالأحد، 10 نوفمبر 2024 01:37 م
قال حزب الله إننا استهدفنا مستوطنتي زرعيت وشوميرا بالجليل شمال إسرائيل برشقتين صاروخيتين، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
وأضاف حزب الله: "استهدفنا مستوطنتي شتولا وإيفن مناحم برشقات صاروخية".
وتابع "حزب الله: أوقعنا عددا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في اشتباكات مع قوة إسرائيلية حاولت التسلل عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة عيترون".
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