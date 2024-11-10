شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة شؤون الأسرى: الاحتلال أعدم 3 أسرى من غزة بالرصاص فور الإفراج عنهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين إن الاحتلال الإسرائيلي أعدم بالرصاص 3 أسرى من غزة بعد لحظات من الإفراج عنهم.

وقال متحدث الدفاع المدني الفلسطيني للقاهرة الإخبارية إن الاحتلال يمنع طواقمنا ممارسة أداء مهامها في انتشال الضحايا بشمال قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.