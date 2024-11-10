شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 11 شخصا وإصابة آخرين فى هجوم للدعم السريع على قرية الحضور بالجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت شبكة أطباء السودان، اليوم الأحد، أن الدعم السريع قام بقتل 11 شخصًا وإصابة 18 آخرين، بينهم أطفال، نقلا عن عدد من الناجين من قرية "الحضور" شرق ولاية الجزيرة.

وأفاد الناجين من هجوم الدعم السريع، بأن القوة التي هاجمت القرية قامت بنهب المركز الصحي ومنازل المواطنين، وفقا لبيان رسمي من أطباء السودان.

وأكدت شبكة أطباء السودان، أن معظم قرى شرق ولاية الجزيرة أصبحت خالية من السكان نتيجة لتزايد الهجمات عليها من قبل الدعم السريع، فيما تعاني القرى الأخرى من حصار شديد وندرة في الأدوية والغذاء، مما ينذر بكارثة إنسانية إذا لم يتم فك الحصار عن هذه المناطق وإجلاء المواطنين أو إدخال مساعدات إنسانية عاجلة.

وفى سياق متصل، أعلنت منصة نداء الوسط، وهى كيان مدنى، ارتفاع حصيلة القتلى والوفيات في مدينة الهلالية بولاية الجزيرة لنحو 300 جراء هجمات لقوات الدعم السريع وحالات تسمم ناجمة عن حصار تفرضه الأخيرة على المدينة.

وقالت المنصة في بيان، إن الأهالي يتعرضون لمذبحة مروعة يفقدون فيها أرواحهم تباعاً على مرأى ومسمع العالم أجمع، دون أي تحرك من أي جهة لإنقاذهم، وفقا لصحيفة المشهد السوداني.