شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 10 فلسطينين من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 10 فلسطينيين على الأقل من الضّفة الغربية المحتلة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني - في بيان أذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: جنين، وبيت لحم، ورام الله، وطوباس، والقدس، رافقتها اعتداءات وتهديدات بحقّ المواطنين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين الفلسطينيين.



وأشارت إلى أن الاحتلال اعتقل - مساء أمس - العشرات من العمال المتواجدين داخل أراضي الـ48، وذلك ضمن حملات الاعتقال المستمرة بحق العمال المتواجدين تحديدا في القدس وأراضي الـ48.



يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألفا و600 مواطن فلسطيني من الضّفة بما فيها القدس.