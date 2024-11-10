الخليج اليوم .. الرئاسي اليمني يصف مقتل ضابطين سعوديين في حضرموت بالعمل الإرهابي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وصف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، مقتل ضابطين سعوديين في سيئون في حضرموت بالعمل الإرهابي، كما وجّه بالقبض على الجاني ومباشرة التحقيق في الحادث.

وطبقاً لبيان تحالف دعم الشرعية في اليمن، فإنه أعلن عن وقوع اعتداء على القوات السعودية أسفر عن سقوط جنديين وإصابة آخر.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن الحادث وقع مساء الجمعة داخل معسكر قوات التحالف بمدينة "سيئون".

كما تابع في بيان أن الاعتداء الغادر على القوات السعودية نفذه أحد منتسبي الدفاع اليمنية، وجرى بمعسكر لتدريب ومساندة قوات المنطقة العسكرية الأولى.

وشدد التحالف على أن الاعتداء نفذه أحد منتسبي الدفاع اليمنية الذي لا يمثل الشرفاء، وأنه سيتم متابعة التحقيق بالتنسيق مع وزارة الدفاع اليمنية لمعرفة الأسباب والدوافع، موضحاً أنه سيجري التنسيق للقبض على المنفذ وتقديمه للعدالة.