الخليج اليوم .. السعودية.. الأمن العام يكشف عن شبكة إجرامية ارتكبت "جريمة مخلة بالشرف والأمانة"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشف الأمن العام السعودي يوم السبت عن شبكة إجرامية ارتكبت جريمة وصفها بـ"المخلة بالشرف والأمانة".

وفي بيان له، أوضح الأمن العام السعودي أنه "كشف عن القبض على شبكة إجرامية لنقل وإيواء 36 مخالفا لنظام أمن الحدود، 33 من الجنسية الإثيوبية و3 من الجنسية اليمنية، بحوزة أحدهم أسلحة نارية وذخيرة حية ومبالغ مالية وأجهزة تحديد مواقع".

وحسب بيان الأمن العام، تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، من تفكيك نشاط الشبكة الإجرامية المكونة من مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية و3 مواطنين، والقبض عليهم في منزل واستراحة بمدينة الرياض ومحافظة وادي الدواسر، وضبط مركبتين استخدمتا في النقل من منطقتي جازان وعسير، وجرى إيقافهم وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص، ومن نقلهم وآواهم إلى النيابة العامة".

وفي هذا الصدد، أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، موضحا أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

وحث المتحدث ذاته على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الأرقام "911" بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" و"996" في بقية مناطق المملكة.