شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 41 فلسطينا في قصف على بلدة جباليا وحي الصبرة بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 41 فلسطينيا، بينهم 13 طفلا، اليوم الأحد، فيما لا يزال عدد آخر مفقودين؛ في مجازر وحشية ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جباليا شمال قطاع غزة وحي الصبرة جنوب مدينة غزة.



وأفادت مصادر فلسطينية - في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - باستشهاد 36 فلسطينيا، بينهم 13 طفلا، حيث قامت طائرات الاحتلال الحربية بقصف منزل مكتظ بالسكان والنازحين لعائلة "علوش" في منطقة جباليا البلد، ما أدى إلى تدمير المنزل بشكل كامل، وتم انتشال 36 شهيدا إضافة لعدد كبير من المصابين، تم نقلهم إلى مستشفى المعمداني.. فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت أنقاض المنزل المدمر.



وأضافت أن قوات الاحتلال الاسرائيلي قامت بقصف منزلا لعائلة أبو مرزوق الخور في محيط مسجد السلام في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين، وما زالت عمليات البحث جارية عن مفقودين.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر 2023 إلى نحو 43,552 شهيدا، و102,765 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا يمكن الوصول إليهم.