شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الليبى المكلف ولافروف يؤكدان تعزيز التعاون بين ليبيا وروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الطاهر الباعور، المكلف بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبي، السبت، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في مدينة سوتشي.

وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية، حسب بيان نشرته وزارة الخارجية الليبية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).

وأكد الجانبان ضرورة تكثيف التشاور السياسي بين البلدين، خاصة فيما يخص القضايا المطروحة على أجندة مجلس الأمن الدولي.

كما تباحث الطرفان حول الوضع الراهن في المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في لبنان وقطاع غزة.

وشدد الطرفان على أهمية تفعيل اللجان المشتركة بين ليبيا وروسيا لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.