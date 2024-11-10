الخليج اليوم .. هيئة بحرية: سفينة تجارية تتلقى أمرا بتغيير مسارها جنوب غربي عدن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان إن سفينة تجارية مارة قرب اليمن تلقت أمرا بتغيير مسارها على بعد نحو 57 ميلا بحريا جنوب غربي عدن من قبل جهة وصفت نفسها بأنها السلطات اليمنية.

يذكر أن الحوثيين كانوا استهدفوا أكثر من 150 سفينة تجارية بالصواريخ والطائرات بدون طيار منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر.

ففي إطار الحرب، يواصل الحوثيون منذ نوفمبر الماضي شنّ هجمات بالصواريخ والمسيّرات في البحر الأحمر وبحر العرب، بدأت أولا على سفن تجارية يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانيها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وبدأوا لاحقا بالإعلان عن إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل خلال الأشهر الماضية.