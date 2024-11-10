شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات سعودية - بحرينية في مجالات الشئون الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مباحثات بمدينة الرياض، مع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين نواف بن محمد المعاودة، تناولت عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ خاصة ما يتصل بالتعاون القائم في مجالات الشؤون الإسلامية بين البلدين الشقيقين.



ونوه الوزير السعودي - خلال اللقاء - بالعلاقات والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، كما نوه بالتعاون المشترك بين الوزراتين في مجالات الشؤون الإسلامية؛ والتي من ثمارها تنفيذ عدد من البرامج لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين.



من جانبه، أشاد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين بالجهود التي يبذلها الوزير "آل الشيخ" في نشر الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والغلو، وعلى الحرص على تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في المملكتين لخدمة مجالات الشؤون الإسلامية؛ بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين.