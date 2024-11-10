الخليج اليوم .. تحالف الدعم الشرعي: سقوط قتيلين وجريح من القوات السعودية داخل اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت قوات التحالف الشرعية في اليمن، مساء السبت، عن اعتداء على القوات السعودية وسقوط أشخاصين أخيرًا.

"اعتداء غادر"

وأضاف الشهير الرسمي باسم العميد الركن تركي المالكي أن الحادث وقع مساء الجمعة في معسكر عسكري فعال في مدينة "سيون".

كما تابع في بيان أن الخيار الغادر على القوات السعودية ينفذه أحد منتسبي القوات المسلحة اليمنية، ويجري بعسكر لتدريب ومساندة قوات المنطقة الأولى.

قام بتشكيل شخصية مميزة على الخيار أن ينفذه أحد منتسبي الدفاع عن النفس اليمنية الذي لا يمثل الفرسان، كما سيتبع ممثلاً للتنسيق مع وزارة الدفاع اليمنية ويتعلم والدوافع.

ومن ذلك أنه يتم توقعه للقبض على الشركة المساهمة للعدالة.

اليمن ايدين

من جانبه، نعي رئيس مجلس القيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة، باسمه وأعضاء المجلس والحكومة، عسكريين من القوات السعودية في قوات الدعم الشرعية.

وزير الإعلام اليمني: ندين العمل المطلوب والذي ثلاثة عن قتلى شخصياتين سعوديين في حضرموت

واعتبر ما بعد الاعتداء إرهابيا.

وكذلك دان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، العمل الذي وقع في حضرموت.

المعلومات على اليمن لن تتصل بمكتوف الكلام باستثناء العمل الخبيث، الذي خادمة أعداء الوطن، حسب كلامه.

بالإضافة إلى شركة العمل على ملاحقة منفذ الهجوم على القوات السعودية.

إلى هذا، كافاني العقيدي عزاء قائد القوات المشتركة للجنرالات وأفراد الطاقم، متمنيا الشفاء العاجل للباحثين عن المفقودين.