شكرا لقرائتكم خبر عن 20 قتيلًا على الأقل في غارات إسرائيلية على شرق لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل 20 شخصًا على الأقل وأصيب 14 آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت اليوم بلدات عدة في شرق لبنان.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثامن من أكتوبر 2023 حتى يوم أمس الجمعة، ارتفعت إلى 3136 قتيلًا و13979 جريحًا، إذ بلغت حصيلة يوم أمس فقط 19 قتيلًا و91 جريحًا.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، جرى تسجيل 68 غارة جوية وقصف على مناطق مختلفة من لبنان، ليصل إجمالي الاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 12475 اعتداءً، بحسب تقرير لجنة الطوارئ الحكومية.