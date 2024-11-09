قرعة "خليجي 26".. كلاسيكو سعودي عراقي وتحدي قطري إماراتي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الكويت: أسفرت قرعة خليجي 26، السبت، عن وقوع المنتخبين العراقي والسعودي في مجموعة واحدة، ومعهما البحرين واليمن، وينظر الجميع إل مواجهة "الأخضر" السعودي و "أسود الرافدين" العراقي باعتباره "كلاسيكو الحاضر" في الكرة الخليجية، في ظل قوة المنتخب العراقي (بطل النسخة الأخيرة)، ورغبة المنتخب السعودي في الفوز بلقب النسخة القادمة.

بينما يصطدم المستضيف المنتخب الكويتي بالإمارات وقطر وعمان، وهي مجموعة قوية، وتشهد مواجهات واعدة بالإثارة أهمها الإمارات مع قطر، وكذلك جميع مباريات "الأزرق" الكويتي الذي يتطلع إلى العودة من جديد إلى سيادة الكرة الخليجية، خاصة أن البطولة تقام بين جماهيره في الكويت.

ويقام خليجي 26 في الكويت، خلال الفترة بين 21 (كانون الأول) ديسمبر المقبل و3 كانون الأول (يناير) 2025.

ويشهد كأس الخليج العربي في النسخة المقبلة، مشاركة 8 منتخبات، هي الكويت (المستضيف)، العراق، قطر، السعودية، البحرين، الإمارات، عمان واليمن.

وأسفرت القرعة عن:

- المجموعة الأولى: الكويت، قطر، الإمارات، عمان.

- المجموعة الثانية: العراق، السعودية، البحرين، اليمن.

يشار إلى أن منتخب العراق يحمل لقب خليجي في نسخه رقم 25، عندما تفوق على أرضه في المباراة النهائية (3-2) على المنتخب العماني.

ويبقى منتخب الكويت على الرغم من عثراته في السنوات الأخيرة أكثر من توج بكأس الخليج برصيد 10 ألقاب، كان آخرها في 2010.