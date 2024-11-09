شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: اكتشاف معبد من العصر البرونزى يعود إلى 4000 عام لحضارة دلمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب الكويتي، أن فريقا كويتيا دنماركيا اكتشف معبدا يعود لحضارة دلمون من العصر البرونزى قبل حوالى 4000 عام فى جزيرة فيلكا.

وأوضح المجلس - فى بيان له اليوم /السبت/ - إن هذا الكشف جاء بعد جهود التنقيب المستمرة فى المنطقة الشرقية من موقع (القصر) و(معبد دلمون) على تل يعرف بـ(F6) والذى يعود إلى فترة حضارة دلمون المبكرة فى العصر البرونزي.



وأشار إلى أن المعبد بقياس 11 × 11 مترا ويضم العديد من المذابح وتؤكد القطع الأثرية مثل الأختام والأوانى الفخارية تاريخ فترة المعبد المكتشف إلى فترة ثقافة دلمون المبكرة.