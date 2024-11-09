شكرا لقرائتكم خبر عن 53.552 شهيدا بينهم 17.385 طفلا منذ بدء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور 400 يوم على حرب الإبادة، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 53.552 شهيدا ومفقودا في القطاع بينهم 17.385 طفلا و11.891 امرأة، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن 35.055 طفلا فى القطاع يعيشون دون والديهم أو أحدهما، مشيرة إلى أن 3500 طفل في القطاع معرضون للموت؛ بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.