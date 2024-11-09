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40 شهيدا فى غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم 24 منهم شمالى القطاع

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد 40 فلسطينيا، فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 24 منهم شمالى القطاع.

أكدت وزارة الصحة فى قطاع غزة، التقرير الإحصائى اليومى لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلى المستمر لليوم الـ400 على قطاع غزة.

وقالت إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 44 شهيدا و81 مصابا خلال الـ(24 ساعة الماضية).

وأكدت أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,552  شهيد و102,765 مصاب منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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