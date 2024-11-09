شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات روسية سودانية بسوتشي لتعزيز التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف مع السفير حسين الأمين الفاضل، وكيل وزارة الخارجية السودانية ورئيس وفد السودان لمنتدى "سوتشي"، سبل دعم العلاقات الثنائية.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة روسيا الدول الافريقية المنعقد حاليا في مدينة سوتشي.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان اليوم /السبت/ - أن المسئول السوداني قدم شرحا مفصلا لآخر التطورات في بلاده.

في حين أكد الجانب الروسي، أهمية دعم العمل المشترك وتطوير العلاقات والتنسيق على الساحة الدولية، مشيرا إلى دعم موسكو للسيادة الوطنية للسودان ووحدة اراضيه.