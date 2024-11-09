شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى يتوجه غدًا إلى الرياض للمشاركة فى القمة العربية الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

يتوجه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض، التي تشهد الاثنين المقبل، انطلاق القمة العربية- الإسلامية غير العادية التي دعت إليها المملكة العربية السعودية، لاتخاذ موقف من استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من سنة، وكذلك على لبنان وما يخلفه من دمار.

يشارك ميقاتى غدا الأحد فى الاجتماع الوزارى التحضيرى للقمة والذى يرأسه الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية المملكة، وبمشاركة كل من، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلى على الأراضي الفلسطينية ولبنان وتطورات الأوضاع الراهنة فى المنطقة.

ووفق الوكالة الرسمية لإعلام لبنان، فإن ميقاتى سيطلب من الدول المشاركة دعم لبنان ومساعدته من أجل الصمود في ظل ظروف الحرب الغاشمة التي يعيشها والإبادة التي ينتهجها العدو الإسرائيلي بحق البشر والتراث والتاريخ، بالإضافة إلى المطالبة بالضغط الدولى على دول القرار لوقف هذا العدوان ووضع حد للإبادة والمجازر.

وأعرب نجيب ميقاتى عن أمله في الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وقال إنه لم يكن يعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن إلا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

والتقى ميقاتى اليوم السبت، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وقال ميقاتى إنه فى كل الاجتماعات التي نعقدها نلمس وحدة اللبنانيين وتضامنهم وحرصهم على هذه الوحدة.