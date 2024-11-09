شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعدم شابا فلسطينيا في مدينة طوباس بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، مدينة طوباس، وحاصرت منزلا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الجهة الشمالية من المدينة، وحاصر منزلا، وسط إطلاق نار كثيف.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت فجر اليوم بلدة عقابا شمالا، وحاصرت منزلا فيها، وأعدمت الشاب أدهم زايد عزت المصري، عقب محاصرة منزل ذويه.

وأفادت وكالة وفا نقلا عن شهود عيان، بأن قوات الاحتلال تستخدم قاطني المنزل المحاصر كدرع بشري.