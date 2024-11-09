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الخليج اليوم .. رئيس الدولة يبدأ يوم غدٍ الأحد زيارة دولة إلى الكويت

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يوم غدٍ الأحد الموافق 10 من شهر نوفمبر الجاري، زيارة دولة إلى دولة الكويت الشقيقة.

 

 

ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الزيارة، مع أخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، العلاقات الأخوية التاريخية وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وغيرها من المجالات الحيوية التي تعزز رؤيتهما تجاه تحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما والسلام والاستقرار في المنطقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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