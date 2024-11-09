الخليج اليوم .. رويترز عن مسؤول أمريكي: قطر تبلغ قادة حماس طلبا أمريكيا بمغادرة الدوحة بعد رفضهم مقترح تبادل الأسرى

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يوم الجمعة أن الولايات المتحدة أبلغت قطر بأن وجود حركة "حماس" في الدوحة لم يعد مقبولا بعد أن رفضت أحدث مقترح بشأن الرهائن في غزة.

وأضاف المسؤول في تصريحات لوكالة "رويترز" أن قطر قدمت هذا الطلب لقادة حماس قبل نحو عشرة أيام.

وكان مصدر قيادي في "حماس" أكد أن الوسطاء أبلغوا الحركة بنتائج مباحثات الدوحة لوقف النار في غزة.

وأضاف المصدر أن حركة حماس "تأكدت مجددا أن الاحتلال لا يريد اتفاقا.. الاحتلال يواصل المراوغة والتعطيل ويتمسك بإضافة شروط جديدة لعرقلة الاتفاق".

وأكد أن أي اتفاق يجب أن يشمل "وقف العدوان والانسحاب من قطاع غزة وتوفير الإغاثة العاجلة والتوصل لصفقة حقيقية لتبادل الأسرى".

وانتهت في الدوحة جولة مفاوضات لوقف النار في غزة، استمرت على مدار يومين دون التوصل إلى اتفاق نهائي وانتهت بإصدار الولايات المتحدة ومصر وقطر بيانا مشتركا أشار إلى أن المحادثات ستستأنف في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل على أساس الشروط المطروحة في محادثات الدوحة.

المصدر: وكالات