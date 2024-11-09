شكرا لقرائتكم خبر عن اشترك فى اتصال بين ترامب وزيلينسكى.. تساؤل حول نفوذ ماسك بالإدارة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

فى واقعة غير مسبوقة فى الأوساط الدبلوماسية، قال مصدر، لشبكة CNN، إن قطب التكنولوجيا إيلون ماسك انضم إلى اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جرى في اليوم التالي للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقالت الشبكة، إن إدراج الملياردير في اتصال ترامب مع زيلينسكي يثير تساؤلات حول شكل نفوذه في الإدارة المقبلة.

وأضاف المصدر، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن ترامب كان مع ماسك في منتجع مار إيه لاجو عندما اتصل زيلينسكي لتهنئة ترامب.

وتابع المصدر، أن الاتصال كان "إيجابيا ووديا"، واستخدم ترامب مكبر الصوت خلاله وشكر زيلينسكي ماسك على مساعدته في توفير الاتصالات عبر خدمة "ستارلينك" لأوكرانيا في الحرب مع روسيا.

وقال المصدر، إن الاتصال استغرق حوالي 7 دقائق، ولم تتم خلاله مناقشة أي قضايا سياسية.

وكان زيلينسكي قال عبر منصة إكس (تويتر سابقا) إنه اتصل بترامب، الأربعاء، و"هنأه على فوزه التاريخي الساحق"، وأضاف: "اتفقنا على الحفاظ على حوار وثيق وتعزيز تعاوننا".

وتابع: "القيادة الأمريكية القوية والثابتة أمر حيوي للعالم وللسلام العادل".

يذكر أن موقع أكسيوس أول من أورد عن الاتصال.

ويأتي فوز ترامب في لحظة حرجة في الصراع في كييف حيث تحقق روسيا مكاسب في منطقة دونباس الشرقية، والتي يهدف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الاستيلاء عليها بالكامل.

وقدم ماسك، الذي أنفقت لجنته السياسية المؤيدة لترامب أكثر من 118 مليون دولار في حملة 2024، نفسه لقيادة جهود لخفض الإنفاق داخل الحكومة كما استفاد من عقود بقيمة مليارات الدولارات، بما في ذلك من وكالة ناسا والجيش ووكالات حكومية أخرى.