شكرا لقرائتكم خبر عن فتح: شوارع أوروبا متضامنة مع فلسطين.. وممارسات إسرائيل تحض على الكراهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمين سر حركة (فتح) الفلسطينية في هولندا زيد تيم، أن هناك تضامنا كبيرا في الشوارع الأوروبية مع القضية الفلسطينية، ومن ضمنها الشارع الهولندي، لذلك يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحكومته المتطرفة، تسييس هذا الأمر.



وقال مسئول "فتح" - في مداخلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم /السبت/ - إن "ممارسات المشجعين الإسرائيليين وأعمال الشغب التي قاموا بها في هولندا مخالفة للقانون وتهديدهم للعرب أمر مرفوض، وما يقومون به لا يؤدي إلا إلى تنامي العنصرية والكراهية وهو أمر لا يقبله الشعب الهولندي المحب للسلام".

وأضاف أن "تلك الممارسات من قبل الإسرائيليين في هولندا ليست عبثية بل أن الأمر مخطط له وممنهج من قبل إسرائيل".



ووقعت اشتباكات وأعمال شغب في هولندا على هامش مباراة بين فريقي مكابي تل أبيب وأياكس أمستردام خلال مسابقة الدوري الأوروبي، والتي انتهت بفوز المضيف بخمسة أهداف لصفر.