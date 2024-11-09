شكرا لقرائتكم خبر عن "طوارئ" لبنان: 84 غارة شنها جيش الاحتلال خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة لجنة الطوارئ الحكومية بلبنان برئاسة وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين، التقرير الـ 40 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن مع استمرار الحرب الغاشمة .

كشف التقرير عن تسجيل 84 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان خلال 24 ساعة فقط، وجلها في النبطية حيث كان نصيبها من تلك الهجمات 58 غارة، وتلاها منطقة الجنوب اللبنانى التى تعرضت لـ22غارة؛ ليصل عدد الاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 12407 اعتداء.

وأشار التقرير إلى أنه تم فتح 1151 مركزاً معتمداً لاستقبال النازحين منها 984 مركزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية، ومنذ 23 سبتمبر وحتى أمس الجمعة، سجل الأمن العام عبور 370648 مواطناً سورياً و 195682 مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية، وتعمل اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الأزمة مع كافة الوزارات المعنية على تأمين مراكز إيواء إضافية في مختلف المحافظات لاستقبال النازحين، وتقوم كافة الأجهزة الأمنية بحفظ الأمن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الإيواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود.

ومن جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة الشهداء والجرحى خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 15 شهيداً و 69 جريحاً ؛ ليرتفع العدد الإجمالي للشهداء والمصابين منذ أكتوير 2023 إلى 3118 شهيداً و13925جريحاً.