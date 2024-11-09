شكرا لقرائتكم خبر عن جزر القمر: القبض على المشتبه به الرئيسي في حادث غرق قارب للمهاجرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت السلطات في جزر القمر رئيس شبكة تهريب المهاجرين المسئول عن غرق قارب للمهاجرين بين جزيرة أنجوان وجزيرة مايوت الفرنسية قبل أيام ما خلف 25 قتيلا على الأقل بينهم نساء وأطفال.



وذكر "راديو فرنسا الدولي" أن رئيس شبكة تهريب المهاجرين هو مواطن من جزر القمر، اعترف بأنه قام بشراء تجهيزات الرحلة، كما أنه مالك القارب الذي تم استخدامه في الرحلة .



وبينما يواجه بالفعل عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 3 و10 سنوات على التوالي بتهمة النقل غير القانوني للركاب والانتماء إلى جماعة إجرامية منظمة، فإنه قد يواجه عقوبة أشد بكثير إذا ثبتت مسؤوليته عن مصرع المهاجرين جراء غرق قاربهم.



وبحسب شهادة أحد الناجين من الحادث، فإن المهربين يتحملون المسؤولية المباشرة بالفعل لأنهم أغرقوا القارب عن عمد قبل أن يلوذوا بالفرار.



ولا تزال التحقيقات التي تجريها السلطات في جزر القمر مستمرة، حيث تسعى لضبط اثنين من المهربين المسئولين عن غرق قارب المهاجرين ولاذا بالفرار.



وأنجوان، إحدى الجزر الثلاث التي تشكل دولة جزر القمر في المحيط الهندي، تقع على بعد حوالي 70 كيلومترًا (44 ميلًا) من أراضي مايوت الفرنسية التي تقع في المحيط الهندي أيضا .



وعلى الرغم من كونها أفقر مقاطعة في فرنسا، تتمتع مايوت بالبنية التحتية والرعاية الاجتماعية الفرنسية، مما يجعلها وجهة مغرية بالنسبة لسكان جزر القمر الذين يعيشون في فقر.



وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن المعبر بين البلدين هو طريق هجرة يستخدم في كثير من الأحيان، وقد فقد آلاف الأشخاص حياتهم بسببه.