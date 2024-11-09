شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة آخرين فى قصف إسرائيلى على خان يونس بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

استشهد 14 فلسطينيا اليوم السبت، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينتي غزة وخان يونس.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن خمسة فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون جراء استهداف قوات الاحتلال لمدرسة "فهد الصباح" التي تؤوي نازحين في شارع يافا بمدينة غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى "المعمداني".



وأوضحت "وفا" أن مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني نقلوا 9 شهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفى "ناصر" في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ إثر قصف طائرات الاحتلال لخيم تؤوي نازحين في المدينة.