شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا: عبور نحو 5 آلاف شخص من لبنان خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أوليج إيجناسيوك، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا (أحد أقسام وزارة الدفاع الروسية)، الجمعة إن ما يقرب من 5 آلاف شخص دخلوا الأراضي السورية من لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف إيجناسيوك، في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "تاس" الجمعة، أنه "خلال اليوم الماضي، عبر 4766 شخصا الحدود السورية من لبنان عبر حواجز العريضة والجواسية والدبوسية وجسر قمر وجديدة يابوس".

وبحسب إجناسيوك، أصيب 4 جنود سوريين بجروح بعد إسقاط عبوات ناسفة من طائرات مسيرة أطلقها الإرهابيون من محيط المنطف على مواقع الجيش السوري بالقرب من بلدة خان السبيل في محافظة إدلب، مضيفاً أن "طائرات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة تواصل انتهاك بروتوكولات عدم التصادم وتخلق مواقف خطيرة قد تتسبب في حوادث أو أحداث جوية وتصعيد الوضع في المجال الجوي السوري"، حسب قوله.