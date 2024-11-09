الخليج اليوم .. المقاتلات الأمريكية تستهدف استحداثات الحوثيين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعد توقف زاد على ثلاثة أسابيع استأنفت الولايات المتحدة ضرب مواقع للحوثيين واختارت الاستحداثات التي أجريت في جنوب محافظة الحديدة والخاصة بتجهيز القوارب المفخخة لمهاجمة السفن.

نفذت المقاتلات الأمريكية ضربات وصفت بالدقيقة استهدفت مواقع تجهيز الزوارق المفخخة في مديرية التحيتا جنوب مدينة الحديدة.

ووفق تأكيد مصادر في القوات الحكومية فإن الحوثيين ومنذ عدة أسابيع أقاموا خنادق عميقة في جنوب الحديدة ووسعوا قنوات للمياه من أطراف الساحل إلى عمق مديرية التحيتا وبحيث يتمكنون من تجهيز القوارب المفخخة ومن ثم إطلاقها عبر هذه القناة إلى مياه البحر لمهاجمة السفن ولتجنب الرصد المباشر من القوات الأمريكية.

ولا تقتصر مهمة هذه الاستحداثات طبقاً للمصادر على إطلاق القوارب المفخخة بل إن الخنادق العميقة التي استحدثت تمكن ميليشيا الحوثي من التحرك إلى مياه البحر والعودة إلى مركز العمليات ويتجنبون أي ضربات من القوات الأمريكية أو البريطانية ، وذكرت أن الميليشيا تستخدم قوارب الصيد التقليدية في مهاجمة السفن عبر مسلحين يستقلونها ويطلقون القذائف المحمولة على الكتف.

وتضاعفت مع هذه العمليات معاناة الصيادين في المحافظة، حيث توفي خمسة صيادين بعد حادث غير معلوم تعرض لهم قاربهم على بعد 21 ميلاً بحرياً من ميناء الاصطياد السمكي في الحديدة، إذ باتت القوارب هدفاً للحراسات الأمنية التي ترافق سفن الشحن التجاري بعد شيوع استخدام الحوثيين قوارب الصيد في تنفيذ هجماتهم.

وزاد من تعقيد الأوضاع الإنسانية التي يواجهها الصيادون وعائلاتهم، تحويل الحوثيين سواحل المحافظة إلى منطقة عسكرية، ما فاقم من صعوبات المعيشة التي يواجهها آلاف الصادين الذين يعملون في المنطقة قبل هذا التصعيد.