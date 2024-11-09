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الخليج اليوم .. السعودية..مقتل شخص أطلق النار على آخر واشتبك مع رجال الأمن

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

أعلنت السلطات عن مقتل شخص، أطلق النار على آخر وأرداه قتيلا، خلال تبادل لإطلاق النار مع رجال الأمن إثر ملاحقتهم له بعد هروبه.

 

وقال الأمن العام السعودي في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس": "باشرت شرطة محافظة النماص بمنطقة عسير حادث إطلاق نار على مواطن نتج عنه وفاته وهروب الجاني". 

وأضاف البيان: "وبمتابعته (أي الجاني)، بادر بإطلاق النار على رجال الأمن فتم التعامل معه بما يقتضيه الموقف لتحييد خطره، ما أدى إلى إصابته ووفاته". 

 

وختم الأمن العام السعودي بالقول إنه "جرى اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الواقعة".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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